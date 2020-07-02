監院提名藍營抗爭　半數民眾認為是作秀

《NOWnews今日新聞》不定期針對時事進行線上時事問卷，希望瞭解民眾對於國內相關熱門新聞的瞭解程度及立場，日前於6月29日到7月2日，針對近來國民黨籍立委在立院抗爭等相關議題進行網路問卷，吸引2,296人次參與，有趣的是，在這些相關議題上，民眾的看法相當分歧，比例也相近，也反映出政壇藍綠對峙的局面。6月28日下午，國民黨籍立委在國民黨立院黨團總召林為洲帶領下，占領立法院議場進行抗爭，反對民進黨挾立院多數席次，強推監院人事案及多項法案。次日，民進黨籍立委用油壓剪破壞國民黨立委用來鎖門的鐵鍊，強行將國民黨立委架出議場外，結束了為時21小時的抗爭活動。在這次的風波中，有54.27%的民眾認為國民黨立委們根本是作秀，明明可以在議場內用民主方式解決的問題，為什麼要用抗爭的方式吸引注意力。但有趣的是，隨著有超過五成民眾對國民黨籍立委有負面看法，但同時也有43.73%的民眾認為國民黨早就該抗爭了，終於學會怎麼當在野黨。雖然正反兩方的比例有約10%左右的差距，但也同時表示，社會大眾對這件事情形成相對極端的不同看法。另外，由於在野的國民黨及民眾黨都認為考監人事案應該撤回，國民黨並表示民進黨拋出「廢考監」憲政議題，是為掩護考監人事爭議的遮羞布。對此，有50%的民眾認為，總統蔡英文並沒有撤回人事案的必要，畢竟，廢考監這個提案，與提名考監委員這兩件事並不互相衝突。但在此同時，也有45.99%的民眾則抱持全然不同的想法，認為蔡英文應撤回提案，既然要廢考監，就沒有必要再提名。由於國民黨籍立委的抗爭，也凸顯了民進黨在立法院占多數的情況下，在野小黨的處境。民眾黨在臉書粉專爆料，民進黨團總召柯建銘甚至直言：「在場的小黨沒有提案的人數，小黨來也只是充充場面。」對此，有43.82%的民眾認為，柯建銘的發言雖然暴力，但這就是民主，誰教民進黨立委席次較多。但同時，也有52.35%的民眾認為，民主除了「服從多數」外，更應「尊重少數」。再次形成涇渭分明的局面。至於談到蔡英文所提的監委名單，遭在野黨痛批是酬庸，充滿綠色色彩時，有34.32%的民眾認為，這樣的名單很好，沒有修改的必要。同時，也有29.62%的民眾認為這次的名單不適合，有討論空間。最有趣的是，也有30.05%的民眾表示，直接廢掉監察院就好，幹嘛浪費時間提這個名。這樣的意見分歧，也反映出國內民眾對於這次國民黨立委的抗爭，各自有各自不同的解讀與想法。參與本次《NOWnews今日新聞》線上時事問卷的民眾有2,296人，由於並非嚴格意義的民調，僅能代表線上網友一部分的意見，相對來說仍有一定程度的參考價值。