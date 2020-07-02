菲律賓代表處大樓傳新冠肺炎確診　2外館僱員遭居家隔離

外交部今（2）日例行記者會上，發言人歐江安答覆表示，菲國代表處所屬RCBC PLAZA大樓 Tower 1樓共用櫃檯傳出人員確診，雖然我們代表處在41樓，但是為求安全起見採高標準防疫措施，與櫃檯有接觸人員接受居家隔離，駐處已立即安排2人篩檢及居家隔離，並請與2人有較密集接觸的領務組雇員自今日起全數居家上班14天。
外交部強調，駐菲代表處人員接平安健康，為防疫考量，駐菲律賓代表處領務組昨（1）日已正式公告暫停領務服務，若已電話預約本年7月2日及3日的領務案件申請者，仍可至該處申辦領務業務，後續將視大馬尼拉都會區疫情狀況，配合菲國防疫相關規定與措施，適時公告恢復領務服務。
菲律賓昨日通報新增999例新冠肺炎確診病例，總病例數攀升到3萬8511例，已有1270人不治。菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）昨天深夜宣布，大馬尼拉地區自1日起延長現行的「一般社區隔離」到7月15日，疫情嚴峻的宿霧市（Cebu）則持續嚴格的「強化社區隔離」規範。
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