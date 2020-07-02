警告：未滿十八歲不得觀賞瀏覽

您是否已經年滿18歲？

即時快訊

NOWnews 今日新聞 >政治

菲律賓代表處大樓傳新冠肺炎確診　2外館僱員遭居家隔離

記者呂炯昌/台北報導-2020-07-02 11:47:11
▲菲律賓新冠肺炎疫情嚴峻，總病例數逼近4萬例。菲國總統杜特蒂宣布大馬尼拉地區延長現行的「一般社區隔離」到7月15日。（圖／達志影像／美聯社）
菲律賓新冠肺炎疫情嚴峻，總病例數逼近4萬例。駐菲代表處所屬辦公大樓也傳出新冠肺炎確診案例，雖然暫無外館人員感染，但是至少有仍2名菲律賓籍僱員接受居家隔離14天。

外交部今（2）日例行記者會上，發言人歐江安答覆表示，菲國代表處所屬RCBC PLAZA大樓 Tower 1樓共用櫃檯傳出人員確診，雖然我們代表處在41樓，但是為求安全起見採高標準防疫措施，與櫃檯有接觸人員接受居家隔離，駐處已立即安排2人篩檢及居家隔離，並請與2人有較密集接觸的領務組雇員自今日起全數居家上班14天。

外交部強調，駐菲代表處人員接平安健康，為防疫考量，駐菲律賓代表處領務組昨（1）日已正式公告暫停領務服務，若已電話預約本年7月2日及3日的領務案件申請者，仍可至該處申辦領務業務，後續將視大馬尼拉都會區疫情狀況，配合菲國防疫相關規定與措施，適時公告恢復領務服務。

菲律賓昨日通報新增999例新冠肺炎確診病例，總病例數攀升到3萬8511例，已有1270人不治。菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）昨天深夜宣布，大馬尼拉地區自1日起延長現行的「一般社區隔離」到7月15日，疫情嚴峻的宿霧市（Cebu）則持續嚴格的「強化社區隔離」規範。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

NOWnews關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

想看更多

即時
追蹤
訂閱
追蹤
推薦閱讀