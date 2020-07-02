立院95比4通過前瞻二期預算籌編案　可續編4,200億預算

立法院於今（2）日的臨時會中表決「前瞻後續4年籌編同意案」，雖民眾黨質疑前瞻計畫第一期預算執行情況不佳，要求暫緩編列二期預算，但最後以95票贊成、4票反對通過，後續4年預算得籌編新台幣4,200億元預算籌編，併同前期所餘的900億元編列特別預算，共計還有5,100億元。《前瞻基礎建設特別條例》於2017年7月7日公布施行，為支應前瞻一期的經費，已編列3,300億元，至2021年8月仍尚餘900億元額度待編列；而為了前瞻二期後續4年的經費，行政院日前函請立法院同意辦理前瞻計畫後4年預算籌編，併同前期所餘900億元編列特別預算。對此，民眾黨團質疑，前瞻一期預算執行狀況不佳，資訊揭露也不足，招標流標率高，且在臨時會籌編前瞻二期預算不具正當性，要求暫緩編列；而國民黨團雖未反對繼續籌編前瞻預算，但仍提醒各地方政府配合款將高達4,200多億元，除台北市、桃園市等財政狀況較好的直轄市外，其他各縣市政府的財政恐會面臨崩壞，呼籲相關部會應多加注意，若二期執行率依舊不足，則不該繼續編列。由於在野黨對預算提出異議，最後朝野只能訴諸表決，最後僅民眾黨立委投下反對票，以95票同意、4票不同意、0票棄權，照聯席審查會意見照案通過，同意行政院辦理前瞻計畫後續4年預算籌編；未來行政院將編列特別預算案後送請立法院審議。