同為國際社會邊緣人　台灣捐索馬利蘭15萬片口罩防疫

外交部昨（1）日宣佈將與「非洲之角」國家索馬利蘭（Somaliland）互設代表處。外交部官員指出，為了

索馬利蘭位於東北非「非洲之角」，戰略地位十分重要，目前我國在北非並沒有據點，以後國人在北非若有需要，索國將是非常重要的點。另外，索馬利蘭還有豐富的石油、天然氣與魚種，光是石斑、龍蝦等漁種多到補不完，可以讓我國遠洋漁船將索馬利蘭設為重要的一個點。

援助索馬利蘭，台灣已捐贈300噸白米，另援贈15萬片口罩防疫。外交部今日例行記者會上，發言人歐江安表示，自去年開始我國早已開始與索馬利蘭互動，除了外交部層級人員往來外，不管是非政府組織（NGO）與防疫上，我國也都提供索馬利蘭援助，今年6月我國已分批援贈索國15萬片外科口罩，另外還有N95口罩、防護衣、分析儀與檢測藥劑；索馬利蘭民眾對於台灣並不陌生，例如本年路竹會義診團曾遠赴10個偏鄉地區進行醫療服務，義診人數高達2,880人。另為因應國際疫情及非洲蝗蟲災害，外交部已提供索馬利蘭所需之防疫物資及300公噸白米，讓索國人民深刻感受到「Love from Taiwan 」、「Taiwan Can Help」。針對中國大陸外交部質疑索馬利蘭在國際社會不被承認，對台索互設代表處不以為然。歐江安對此表示，對中國的作為不允論，索馬利蘭與索馬利亞是不同國家，索馬利蘭在1991年獨立，經過3次民主選舉，沒有海盜問題，是相對穩定的民主政體。外交部指出，