三倍券銀行優惠遭秒殺　經濟部：將邀業者討論增加回饋

振興三倍券的預購或數位綁定昨（1）日上路，許多銀行業者所提供的加碼優惠一開始就被「秒殺」。經濟部次長林全能表示，由於民眾的反應熱烈，今天已請同仁一一打電話向數位綁定的業者聯繫，明後天將會邀集相關業者討論，希望促成下一波的優惠，增加更多回饋。行政院發言人丁怡銘表示，根據統計，到今天上午9點截止，24小時內，已有192萬人買到三倍券，包括118萬人是紙本，數位綁定有74萬人，相當於近4成的人是以數位方式領券。對於許多銀行業者提供的信用卡綁定加碼優惠，昨天一開始就被搶光，林全能說，三倍券的預購和綁定，昨天民眾反應熱烈，今天已請同仁一一和業者電話聯繫，希望促成更多優惠。明後天也會邀集相關業者開會討論，看是不是能促成下一波的優惠。林全能也說，除了數位支付業者的優惠之外，經濟部也舉辦抽獎活動，進行數位綁定的民眾可以抽gogoro電動機車。對於預購紙本三倍券的民眾比例較高，丁怡銘指出，先前在口罩的領受時，民眾利用超商事務機的機會比較高，政府也樂觀其成，大家都去超商預約，可以有效降低7月15日之後郵局的壓力。政府會再觀察一下這幾天的狀況，再看看要不要加印紙本券的數量。丁怡銘也轉述行政院長蘇貞昌在行政院會中的裁示，蘇貞昌說，針對郵局將販售三倍券，他提醒中華郵政，郵局有全國最多的服務據點、擁有最多的客戶，可以趕快把他的客戶移轉為VISA簽帳卡，趁這個機會，讓爸爸媽媽帶孩子去開郵局的戶頭。丁怡銘說，之前蘇貞昌就有找中華郵政的人來談，交待要好好宣傳，相信等到7月15日郵局開賣紙本三倍券時，會有好的規劃。