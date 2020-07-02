行政院推動半導體先進製程中心　目標2030年產值5兆

經濟部今（2）日在行政院院會中報告「推動台灣成為亞洲高階製造中心與半導體先進製程中心」，宣示將帶領台灣產業轉型，希望達成2030年半導體產值5兆新台幣的目標。行政院長蘇貞昌裁示，政府未來4年將好好努力，讓台灣經濟轉型、產業創新，在世界變局中能夠搶得先機、脫胎換骨。經濟部表示，受到美中貿易衝突、武漢肺炎疫情影響，全球供應鏈正加快重組，此外，世界各國對中國製造存有極大的資安疑慮，因此有越來越多高階產品選擇移回台灣，政府掌握時機，推動台灣成為「亞洲高階製造中心」。經濟部指出，將結合產業公協會力量，引導廠商導入AI、5G智慧化科技，推動產業智慧化、數位轉型並發展創新應用解決方案。在半導體方面，經濟部指出，台灣半導體產業的優勢獨步全球，2019年台灣半導體產業產值已達2.7兆新台幣，居全球第2名關鍵地位。根據統計，2019年我國半導體設備需求約達5130億元，占了全球需求28%；半導體材料需求則達3306億元，也占了全球22%。經濟部說，我國半導體廠商近年來投資超過2.72兆，政府也將建立更完整半導體產業聚落，形塑台灣成為「半導體先進製程中心」，吸引更多外商來台投資，同時擴大國內業者與外商合作，達成2030年半導體產值5兆的目標。蘇貞昌裁示，6月30日，台灣的5G服務已經開台，台灣與美、日、韓等國同時邁入5G時代，經濟部及相關部會要加快腳步，善用我們的科技優勢與關鍵技術，結合公協會的力量，協助各個產業導入5G與AI，發展創新應用解決方案，同時也要扶植國內材料與設備上、中、下游供應鏈，讓材料供應在地化、技術自主化、先進設備國產化，才有利我們組成完備的半導體產業聚落，搶占全球供應鏈的核心地位，也才有更足夠的力道吸引外商來台投資，並且擴大與國內業者的合作，強化產業競爭力。