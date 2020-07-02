不懂年輕人為何支持民進黨　蔡壁如：20幾歲愛跟風？

民眾黨不分區立委蔡壁如，今天（2日）上午接受廣播媒體專訪。而直播節目廣告時間，主持人黃暐瀚也與蔡壁如聊到，自從2020年總統大選蔡英文連任後，許多爭議時事議題，包含前瞻預算、考試院人事、監察院人事、國民法官法、華航正名、護照正名等，似乎都頗具爭議。不過在年輕族群中，民進黨的支持度還是相當高，對此蔡壁如也表達不解，更直言「20幾歲的年輕人都還在讀書，就是一股跟風跟流行」。針對立法院臨時會期，她強調民進黨過去多次提到要廢除考試院、監察院，但現在卻仍提出監察委員名單，讓人摸不著頭緒。「民眾黨團的態度很明確，就是不會參與這次的人事同意權投票，用不投票表達立場。」蔡壁如說，「我們就是不會到議場參與投票，因為陳菊這個院長人選爭議太大。」而到廣播節目的廣告時間時，主持人黃暐瀚也與蔡壁如閒聊。黃暐瀚先是提到，最近執政黨在爭議議題上似乎都沒有處理得很好，但年輕人還是相當支持民進黨。 「不知道這些年輕人到底是，不曉得怎麼跟現在社會的年輕人溝通，民進黨這樣他們真的都ok嗎？」蔡壁如說，「現在網路上的年輕人沒辦法進行理性討論，可是我在現實社會中實際接觸到的年輕人，好像又不是這樣子。」蔡壁如無奈表示，網路世界她也不知道怎麼辦，因為民進黨有太龐大的行政資源。