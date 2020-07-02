防疫太成功有害！陸委會諮委：邊境嚴管讓台灣被世界隔離

新冠肺炎全球蔓延，我國由於嚴格邊境管制讓疫情得以控制，已連續81天無境內感染案例。不過，陸委會日前舉行的第19次諮詢會議上，有諮詢委員認為台灣防疫成功，但若再不加快恢復台灣與外國間商務與人員的往來，將造成台灣與世界長期隔離。
陸委會今（2）日表示，日前舉行第19次諮詢會議，主題為「嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情對中國大陸及兩岸關係之影響」，有學者引言報告指出，此次引起全球大流行疫情的病毒，很可能成為人類第五種長期傳播的冠狀病毒。
學者指出，目前國際疫情還在演變，已無可避免將進入數個月到一兩年的長期抗疫過程。至於中國大陸的疫情風險，由於任何地方只要經歷社區感染階段，就會有無症狀感染者存在，即使疫情一時趨緩，仍不斷會有新的疫情爆發，疫情風險將難以斷絕。
諮詢委員認為，台灣的防疫由於隔離策略成功，迄今維持安全及低風險的社區，但需適度討論開放邊境的策略，畢竟太過嚴厲的邊境管制難以長期持續。有委員建言，如為維持目前的防疫成果，採取過於嚴格的邊境管制，將對台灣經濟造成根本性傷害，疫情指揮中心要思考平衡防疫與經濟發展，應採取經濟學的成本效益觀來評估解封的風險，也應該納入更多專家一起研商。
諮詢委員指出，如果再不加快恢復台灣與外國間商務與人員的往來，將造成台灣與世界長期隔離，更快被中國大陸「內地化」。
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