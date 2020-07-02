香港國安法正式實行　陳其邁直批「全球民主倒退」

▲陳其邁參訪鳥松濕地。（圖／陳其邁競選辦公室提供）

除了走訪

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▲陳其邁動手做肉圓，老闆娘評鑑有九十五分。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.07.02）

今（2）日民進黨高雄市長候選人陳其邁拜訪烏松濕地、圓山飯店秘境、二嫂肉圓、大華福德宮、夢裡琅環宮、坔埔北極殿等地，對鳥松的發展提出政策規劃；針對媒體詢問，香港施行國安法的看法，陳其邁強調，這是全球民主的倒退。關於香港國安法正式施行，陳其邁表示，國安法的施行不僅是香港民主的倒退，更是全球民主的倒退，只要任何外國人搭上香港、中國的飛機，或者是到香港、中國的領土，皆有機會遭到逮捕；台灣港澳條例十八條後續的人道關懷行動方案、以及香港事務交流辦公室，都是他在離開行政院前協調各單位負責的進展。陳其邁也說，高雄以往發生過美麗島事件，是民主運動永遠的傷痛，未來的高雄市，一定要能夠同理香港抗暴的經驗。陳其邁今早走訪烏松濕地、圓山飯店秘境等地，他認為鳥松有相當大的發展潛力，鳥松擁有豐富的自然生態，高雄市有二十一個生態濕地，當中有許多位於烏松，未來希望讓烏松發揮教育與環保的功能，而在地鄉親關心的地方建設，例如捷運黃線、神農路淹水、曹公新圳治水，也會和各地區里長配合，市府加速推動。烏松重要景點外，在品嚐在地美食二嫂肉圓時，陳其邁表示南部肉圓用清蒸較為健康，他更偏好南部肉圓陳其邁也動手做肉圓，老闆娘給予九十五分高分。此外，目前最新民調結果顯示，有超過百分之五十的民眾支持陳其邁，對此陳其邁說，民調僅只是參考，希望八月十五號的投票日，市民朋友仍然要出門投票、衝高投票率；而行政院推出的振興券預購首日破百萬，媒體也詢問陳其邁預購了沒？陳其邁則笑稱：「我太忙了還沒有，但是我們家裡的群組小孩大人都在討論振興券以後怎麼花，我看效果應該是不錯」。