漢光演習甲南海灘實兵實彈預演　陸海空軍火力全開

漢光36號實兵實彈演習7月13日至17日登場，

16日將在台中市清水區甲南海灘舉行反登陸操演。今（2）日在甲南海灘舉行第3次實兵實彈預演。陸海空三軍精銳武器通通出籠，

甲南海灘實兵操演模擬共軍試圖登陸，空軍F-16V戰機與陸軍雷霆2000多管火箭系統，各型自走砲及攻擊直升機也都輪番炸射，海軍也派出軍艦操演。為了一睹震撼場面，吸引不少軍事迷在管制區外河堤上，拿著攝影裝備捕捉畫面。

▲漢光36號演習台中甲南海灘反登陸實兵操演預演，F-16V戰機發射熱焰彈。（圖／軍聞社提供）

▲漢光36號演習台中甲南海灘反登陸實兵操演預演，雷霆2000多管火箭系統發射火箭彈。（圖／軍聞社提供）

提升三軍聯合灘岸殲敵作戰效能。國防部表示，國軍第五作戰區今日進行「聯合反登陸作戰操演」，採「實兵、實彈、全裝」模式執行操演，按照「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」作戰指導，以聯合兵種營為主體，整合作戰區內三軍兵、火力，阻敵進犯。操演進程中，先後由空軍F-16V、經國號戰機、海軍濟陽級軍艦及陸軍雷霆2000多管火箭率先對敵實施遠程攻擊，削弱敵軍戰力；陸軍AH-1W、AH-64E攻擊直升機、OH-58D戰搜直升機，也分別對海面目標實施射擊，地面兵力更以M109、M110自走砲、M60A3戰車、CM34-30公厘機砲戰鬥車等武器裝備，分波次攻擊海上模擬目標，均能有效精準命中。參謀總長黃曙光上將也全程視導操演，提出工作指導，期勉官兵「從嚴、從難」落實訓練及操演整備，以最堅實的戰力，守護國家安全；黃總長要求官兵訓練應結合當前區域情勢，操演過程須符合作戰景況，具體發揮聯合兵種營的能量，絕不讓敵人越雷池一步。