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蔡壁如酸網軍帶風向迫青年支持　民進黨回嗆「騙選票？」

記者劉育辰/綜合報導-2020-07-02 20:17:13
▲民眾黨立委蔡壁如2日接受電台專訪時引發失言風波。（圖／POP radio提供）
民眾黨不分區立委蔡壁如今（2）日接受廣播專訪時表示：「因為20幾歲還在讀書，就是一股跟風跟流行。」引發論戰，蔡壁如晚間在臉書為自己「描述不夠精確」道歉，但也酸「側翼網軍」刻意帶風向，讓年輕人只能選擇跟風或被霸凌。對此，民進黨青年部反批，蔡壁如的言論，台灣年輕人不會接受，也酸民眾黨推動18歲公民權「是不是在騙選票？」

蔡壁如今天上午接受廣播節目專訪時，表示「現在網路上的年輕人沒辦法進行理性討論，但實際接觸年輕人又有不一樣的感覺，坦言對網路束手無策。」甚至指出民眾黨做過民調，過30歲才能夠去真正的知道這個事情的本質是什麼，因為20幾歲還在唸書，就是一股跟風、跟流行，要不然就被霸凌；言論一出立刻引發論戰，而蔡壁如晚間也在臉書發文為自己「敘述不夠精確」道歉，但也狂酸側翼網軍抹紅、抹黑帶風向，讓年輕人只能選擇「跟風向」或「被霸凌」，這次媒體對她的專訪內容斷章取義、標題殺人，側翼網軍又立刻開始帶風向、群起攻之。

對於蔡壁如的說法，民進黨青年部也在臉書上隔空開嗆，表示蔡壁如這番「跟風」的說法，與民壯黨主席柯文哲「應該讓年輕人的意見被真實地反映在政治上」曾經的主張背道而馳，台灣年輕人也不會接受這樣的批評；更酸：「18歲的高中生也還在唸書，不知道蔡壁如委員會不會也覺得高中生是在跟風？民眾黨推動18歲公民權是不是在騙選票？」

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