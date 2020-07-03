三倍券上路　蘇貞昌呼籲早點預約或綁數位

振興三倍券7月上路，現在可以預購實體券或綁定數位支付工具，7月15日之後則可到郵局直購實體券，目前預約紙本和綁定數位的人數比例為7比3。行政院長蘇貞昌今（3）日受訪表示，希望全國民眾早一點選擇用預訂、用預約、用數位，可以減少到時候排隊。蘇貞昌指出，三倍券大受歡迎，兩天下來，好幾百萬民眾都已經預約、預訂，而且商圈、夜市等各方面商家都紛紛加碼，連地方政府也都大大加碼。像台南市長黃偉哲有魄力、很大方，一舉要送一棟房子，所以請民眾把握機會，不但1千變3千，而且因為加碼後還可以變一棟房子。蘇貞昌說，希望全國民眾早一點來選擇用預訂、用預約、用數位，可以減少到時候排隊，不過，也希望各方大家都紛紛把握這個機會，能夠讓台灣經濟因此更振興，大家生活更快樂。媒體追問，實體券會再加印嗎？蘇貞昌說，從各地預訂、預約的情形，政府都有做相對應的準備。到時候看選擇數位的多少，選擇紙本的多少，我們都有足夠的準備可以因應。立法院昨（2）日經過5個多小時表決大戰，三讀通過《農田水利法》，水利會將收歸國有。對此，蘇貞昌表示，農田水利會的資產本來就屬於全民，經過升格後，資產回歸全民，同時不但可以保護更多的相關農田水利設施資源，未來工作會更有效率，會保護更多的農民；同時原有的職員、工作人員都同樣受到保障，未來資產跟工作都更透明、更有效，所以這是一個很大的進步。