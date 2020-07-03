漢光演習預演出意外！一膠舟翻覆1失蹤2搶救

海軍陸戰隊99旅步2營今（3）日進行漢光演習預演時，發生重大意外。國防部證實，一艘膠舟因不明原因翻覆，舟上3名士官兵落水，其中2名士官被救起後送醫搶救中，另外1名上兵失蹤，正在搜救中。
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海軍陸戰隊99旅步2營今（3）日進行漢光演習預演時，發生重大意外。國防部證實，一艘膠舟因不明原因翻覆，舟上3名士官兵落水，其中2名士官被救起後送醫搶救中，另外1名上兵失蹤，正在搜救中。
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