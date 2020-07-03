蔡壁如說年輕人愛跟風　陳其邁：不要把年輕人當塑膠

民進黨高雄市長候選人陳其邁今（3）日上午到鹽埕區大舞台市場掃街拜票，對於民眾黨立委蔡壁如說年輕人就是愛跟風的說法，陳其邁受訪時表示，不要把年輕人當塑膠，許多歷史上重大的變革，都有年輕人積極的參與。針對對手吳益政提到陳其邁這幾年都在中央，可能地方事務他更為熟悉，陳其邁則說：「我在高雄長大，是道道地地的高雄子弟」，過去不管擔任立委或是高雄的代理市長，到總統府、行政院的工作，從地方高雄市的市政到中央的國政，對於國際事務跟整個國際產業的變動都非常了解。陳其邁也指出，政策的辯論能夠讓市民了解到誰對高雄的市政，或是對高雄的產業發展跟整個高雄的未來具有執行力，以及具有落實政策跟中央密切結合的能力，選舉應該是要回歸到政策的本質，這個是市民最關心的重點。而針對蔡壁如的年輕人就是愛跟風說法，陳其邁認為「不要把年輕人當塑膠」，在幾次的進步議題、社會改革，都有年輕人參與，譬如說太陽花運動，或是聲援香港的反送中運動也是如此，歷年來很多歷史上重大的變革，都是由年輕人積極的參與，來帶動整個社會的改革、國家的進步，所以要尊重年輕人。陳其邁也舉出團隊中的青年事務發言人林尚毅，他就只有二十三歲，但他在很多價值的堅持跟社會進步的議題非常堅持，年輕人是時代的眼睛，也是社會改革的力量，不應該選舉時要年輕人的選票，選後就覺得年輕人愛跟風，蔡壁如擔任競爭對手吳益政的總幹事，這樣說不僅傷害自己的政黨，也傷害了他們的候選人。