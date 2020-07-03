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海軍陸戰隊膠舟翻覆　蔡英文：全力救治

記者宋原彰/新北報導-2020-07-03 11:46:31
▲總統蔡英文第一時間表示，一定會全力救治、盡力搜尋，希望他們都平安。（圖／記者宋原彰攝，2020.07.03）
海軍陸戰隊99旅今（3）日上午進行例行「聯興操演」發生意外，國防部證實，一艘膠舟因不明原因翻覆，3名士官兵被救起，正全力搜救﹔總統蔡英文第一時間強調，一定會全力救治、盡力搜尋，希望他們都平安。

總統蔡英文今參訪深坑老街時，在致詞結束後有幕僚上前向她報告，她臉色一沉表示，剛剛接獲消息，漢光演習出了意外，他們一定會傾全力救治，希望他們都平安。

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