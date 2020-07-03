張益贍改當ubereat外送員　經驗分享粉專驚見蔡宜芳按讚

民眾黨前中央委員、北市文化基金會前副執行長張益贍，日前遭到媒體揭露，與民眾黨新生代的立委參選人蔡宜芳發生不倫戀，甚至與時任綠黨桃園市議員王浩宇，共謀打負面選戰。而消息一出後張益贍也遭到開除黨籍，也辭去文基會副執行長一職。不過沒了工作的張益贍也沒閒著，從四月初就開始當起Ubereat外送員，甚至在臉書上開了粉絲專頁分享甘苦談，雖然至今三個月只有一百多人按讚，但其中竟赫見當時的新聞女主角蔡宜芳。張益贍從今年四月初起，創立「二輪破風」粉絲專頁，分享自己跑Ubereat外送的經驗。而粉絲專頁為何叫「二輪破風」？張益贍也解釋其意思「是「13張」裡面最爛的牌，是騎二輪機車的中年大叔，是討生活 Ubereat 外送員，是在雲林二崙耕讀的阿伯，寫評論兼寫詩的過氣文青。」兩天前（1日）也更新了粉專的照片，只見張益贍騎著水藍色的100cc機車，穿著卡其色休閒西裝外套與牛仔褲，即使帶著口罩，似乎也感覺消瘦了不少。張益贍過去曾經是柯文哲重要的心腹幕僚，不僅擔任北市文基會副執行長，更在柯文哲領銜成立的台灣民眾黨內，擔任中央委員的核心職務。不過在與民眾黨內新生代的蔡宜芳傳出不倫戀後，不僅火速遭到民眾黨開除黨籍、免去中央委員一職外，他也辭去月薪高達10.7萬的文基會副執行長一職。現在改行當起Ubereat 外送員，似乎也有想脫離過去、重新出發的意味。而在不倫戀遭到揭露後，張益贍與蔡宜芳兩人也因此一度暫時不互相聯絡。而蔡宜芳也在沈寂多時後，四月初開始才又恢復臉書的狀態更新。除了分享烹飪及做點心的照片外，更時不時PO文分享個人心情。而張益贍在事發後一度將臉書關閉，不過也從五月起重啟臉書，除了針對時事進行針貶外，也分享自己新開的粉絲專頁。而雖然至今「二輪破風」僅有百人按讚，不過名單內卻驚見蔡宜芳，且兩人也都還是臉書上的好友，想藉社群平台此關心彼此狀況，似乎不言可喻。