空軍百年建軍史特展　「最美主持人」白嘉莉現身引騷動

有「最美麗主持人」稱號的白嘉莉現身會場引發騷動，現場來賓紛紛要求合影，宛如一場迷你影友會。

▲T-34C飛行模擬機。（圖／記者呂炯昌攝.2020.07.03）

為歡慶空軍建軍百年，及彰顯空軍先烈的英勇事蹟，特於國軍歷史文物館辦理「榮耀輝煌一世紀-空軍百年建軍史特展」，於今 (3)日開幕，典禮由國防部長嚴德發先生主持，國防部各聯參、空軍各單位官士兵代表觀禮，並邀請空軍前輩、文史老師及各界來賓一同共襄盛舉。「榮耀輝煌一世紀-空軍百年建軍史特展」首先由黑蝙蝠中隊成員葉拯民烈士所命名，來自雲林縣虎尾鎮的拯民國小合唱團帶來「我的未來不是夢」、「西子姑娘」及「空軍軍歌」等歌曲揭開序幕，並播放了空軍百年歷史進程的紀實影片，另為即將喜迎百歲頤壽的王德輝老師暖壽，最後，嚴德發率副部長、總長、空軍司令及來賓齊手拉起操縱桿帶動飛機起飛，象徵空軍百年迎向未來，展翅高飛。本次展覽結合「歷史」與「科技」，以空軍發展沿革為展示主軸，依時序劃分「篳路藍縷志沖天」、「剿擊赤敵穩軍心」、 「抗戰禦侮抵強權」、「臺海一縷繫千鈞」、「夜逐星空偵情資」、「壯志凌雲創新局」、「群鷹御風任迴旋」及「雛鷹展翅任翱翔」等8個展區，除詳細介紹空軍建軍史外，並陳列霍克Ⅲ模型機、飛虎隊合約、第四大隊簽名羊皮衣、周志開烈士青天白日勳章等珍貴歷史文物、史料及影像；同時因應「國機國造」，也特別介紹包括 PL-1介壽號初級教練機、T-CH-1中興號中級教練機、AT-3自強號高級教練機、F-CK-1經國號戰機及勇鷹號新式高級教練機等歷年成果。展館現場並設有T-34C飛行模擬機，透過仿真的地貌與氣候，提供民眾實際操作，感受飛行員翱翔天際的視角、捍衛領空的豪情壯志，並藉由歷史文物與 AR科技互動體驗等多元展示手法，重現我國空軍百年來從篳路藍縷至今日成長茁壯的艱辛歷程，及藉由推廣全民國防教育的方式，使國人深刻體認空軍的忠勇軍風及筧橋精神，並持續支持空軍建軍備戰，捍衛領空，以確保國家安全。活動展期自即日起至12月4日止，除有專人導覽外，並有紀念品贈送，歡迎民眾踴躍前往參觀。本次「榮耀輝煌一世紀-空軍百年建軍史特展」也邀請空軍眷屬出身的資深藝人白嘉莉、媒體人王偉忠出席，