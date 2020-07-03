快訊／爭議大？陳菊本將率監委提名人拜會立院　臨時取消

今（3）下午1點半，總統府蘇嘉全秘書長原本會率領監察院院長及監察委員被提名人一行拜會，也就是在風暴中心的監察院院長被提名人陳菊，會親自現身，不過在場媒體等了又等，卻被告知取消了，立法院的解釋是場地考量，太多立委也想出席，所以擇期再舉辦。原行程通知都在前一天發出，陳菊與監察委員提名人會先拜會立法院長游錫堃，再到時代力量黨團進行公開會談，沒想到接近時間時，突然取消，是不是因為近日抗議聲浪太大？立法院僅低調表示是場地考量，而同一時間，立法院大門則有藍委針對監察院長以及監察委員名單抗議。