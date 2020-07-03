為「年輕人跟風說」致歉之餘　蔡壁如再嗆蔡英文、陳其邁

民眾黨不分區立委蔡壁如，昨天（2日）上午在接受廣播媒體專訪時，表示「20幾歲年輕人愛跟風」、「不曉得怎麼跟現在的年輕人溝通 ，民進黨這樣他們真的都OK嗎？」等說法，引發外界議論。蔡壁如昨天晚間在臉書上發表聲明，表示用詞不夠精確，今天下午則在立法院再度出面澄清，為自己的言論道歉之餘，再呼籲蔡英文「廢考監、18歲公民權、居住正義也應跟風」，以及反嗆陳其邁與民進黨「傷害高雄」。針對「年輕人跟風支持民進黨」的說法，蔡壁如表示，說話不精準造成年輕人誤解，「我想在這裡說聲抱歉。」不過話鋒一轉，蔡壁如也將砲口對準走統蔡英文。「也感謝蔡英文總統跟風了，我想繼續請蔡英文總統跟風，有很多目前很大的共識，考監兩院廢除的風，請她也一定要跟上來。」蔡壁如說，「再來18歲公民權的風、年輕人居住正義的風，我希望總統府跟蔡英文總統都可以一起來跟風。」而現場媒體也追問，行政院前副院長、高雄市長參選人陳其邁，針對蔡壁如的「跟風說」直指這樣的言論傷害了民眾黨以及其高雄市長參選人吳益政。對此蔡壁如也回擊，反嗆陳其邁「這是民眾黨的家務事」，並強調民進黨在高雄執政20年，空污問題沒有解決，傷害高雄；年輕人失業率沒有解決，傷害高雄；蔡英文總統不給高雄800億的統籌款，傷害高雄的財政；再來，最近的橋頭科學園區碾壓了有機農業，也是在傷害高雄。