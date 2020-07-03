吳益政搭遊艇遊愛河　宣示推動高雄遊艇產業　

民眾黨提名高雄市長候選人吳益政，今（3）日搭乘遊艇遊愛河，他從鼓山區哨船頭遊艇碼頭出發，沿途介紹愛河兩岸重要景點，包括海洋流行音樂中心、大港橋等，並提出海岸政策，宣示推動高雄遊艇產業。吳益政在今天搭乘遊艇出航，也充當觀光導遊，為同船乘客介紹愛河兩岸景點，包括即將在7月6日啟用的「大港橋」是全國首座、亞洲最長的旋轉橋；海洋流行音樂中心經由國際競圖，最後遊西班牙的團隊得標。吳益政說，過去普遍的刻板印象會認為遊艇是專屬於有錢人的活動，其實近年來遊艇活動的門檻已經大幅降低，也有愈來愈多業者推出租借與體驗活動，還有「駕訓班」課程協助民眾跨出駕駛遊艇的第一步！吳益政表示，國外許多著名的港口城市，都有開放的港口設計、親近港口的民眾、和發達的遊艇產業，高雄號稱海洋首都，每年經過高雄港的遊艇約一萬艘、台灣人持有遊艇的數量在二零一八年也已達六百艘、並且港口水域優質，應該善加利用這些優勢發展遊艇產業，發揮高雄港口城市的特色。

吳益政指出，目前高雄遊艇泊位只有九十四個，還有很大的進步空間，他在去年十月議會質詢時，就曾建議在三號船渠、五號船渠、光榮碼頭等地規畫遊艇碼頭，預計可增加五百個以上泊位。



吳益政強調，高雄過去是重工業城市，擁有世界領先的造船與維修技術，目前也是遊艇製造業的重鎮，應該以既有產業的強項為基礎，發展污染更低、未來潛力更大遊艇休閒產業，他主張要以中小企業的方式經營空出的碼頭，將碼頭劃設小區域開放業者進駐，並輔導因為台灣漁業衰退而處於半退休狀態的漁船船長，投入遊艇觀光相關領域，朝產業轉型的方向前進。



