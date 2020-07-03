影／3Q哥稱黑衣人偕藍攻立院？原來是助理與記者

總統府蘇嘉全秘書長今（3）日下午原本會率領監察院院長及監察委員被提名人一行拜會立法院長游錫堃與時代力量黨團。不過，由於國民黨立委聚集在立法院大門口抗議，26位監委被提名人因而取消拜會，將擇期再來立院拜會。台灣基進立委陳柏惟表示，國民黨動員黑衣人意圖杯葛

監察院院長提名人，恐怕是場誤會。

監察院院長被提名人陳菊原訂今日下午1點30分拜會游錫堃、2點拜會時力黨團，不過在場媒體在1點左右接獲通知，陳菊等一行人取消拜會，立法院方面指出，

由於國民黨立委在立法院大門口舉牌抗議，批評陳菊接監察院長會讓監察成為「東廠」、「球員兼裁判，弊案不用查」。據了解，由於接獲情資藍營將有抗議行動，擔心藍委不知道抗爭手段如何，總統府方面今日

中國國民黨團動員大批來路不明群眾，強攻國會大門，意圖要杯葛監察院院長提名人。」

不過，人在現場的記者們並未見到黑衣人，立院大門口聚集為媒體記者、國會助理與維持秩序的保六警員，立委稱

國民黨動員黑衣人意圖杯葛

監察院院長提名人，恐怕是場誤會。國民黨在立院前表達完訴求後，從立院中山南路大門口走到濟南路入口，結束抗爭活動。

▲監察院長提名人陳菊預定拜會立院，國民黨立委聚集立院門口抗議。(圖／記者呂炯昌攝.2020.07.03)

▲立委陳柏惟臉書稱「國民黨團動員大批來路不明群眾，強攻國會大門，意圖要杯葛監察院院長提名人。」不過照片中民眾為攝影記者與立委助理。（圖／翻攝自陳柏惟臉書）

因臨時獲悉欲參與委員人數眾多，原預定接待空間及動線無法容納，為免接待有失，爰取消此拜會行程，造成不便，敬請見諒。上午就曾討論是否拜會要改期。國民黨日前發動佔領立院議場，僅維持20小時就失敗。國民黨總召林為洲日前受訪表示，將會持續抗爭表達訴求，但會改變抗爭策略。立委陳柏惟在臉書表示，「