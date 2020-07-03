廣播開節目大爆料　王淺秋：韓國瑜是地球最有趣的人

前高雄市新聞局長王淺秋在罷韓成功後，日前在臉書宣布今（3）日起在中廣開新節目，第一集節目邀請總統大選期間擔任宋楚瑜競辦發言人的于美人，共同分享擔任發言人的經驗。王淺秋更在節目中爆料，韓國瑜私下是「地球上最有趣人之一」。王淺秋在廣播節目《王淺秋│週五-新聞早點名》中表示，過去一年半以來，是她收穫最多的一段成長歷練，但她表示，照理講政治最能解決民眾、國家需求的地方，但當政治變成只有批評攻擊時候，就會變成無用。談到自己的前老闆，王淺秋指出：「韓國瑜是地球上最有趣人之一 ，跟他聊天、喝酒、吃飯時，他就是最溫暖、最尊重人、最好笑的一個政治人物，沒有第二。」今日受訪的于美人也表示，自己在擔任宋楚瑜發言人前，看到一個私底下，罕為人知的宋楚瑜。她說，宋楚瑜是那個世代、真正國民黨培養文官制度的最後一代的文官，且他的記憶力太好了，好到恐怖。于美人舉例說明，當你問宋楚瑜現在時間，他會有兩種邏輯回答，第一，美人現在是8點27分，現在是數位鐘，那根據格林威治時間會差幾秒，接著會講鐘錶結構...；第二，那你要看數位鐘還是要看時鐘，跟格林威治...現在8點27分。」她表示，宋楚瑜不是用簡單語言回答複雜問題的政治人物，他不會用證據說服你，而是習慣用證據和數字說服你。