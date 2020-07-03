張益贍改行做UberEats外送　蔡壁如：聽朋友說他過得不錯

民眾黨前中央委員、北市文化基金會前副執行長張益贍，日前因與民眾黨立委候選人蔡宜芳發生不倫戀，因此遭到開除黨籍，也被迫辭去文基會副執行長一職。而張益贍日前也開啟新的臉書粉絲專頁，分享他跑UberEats外送的心得。而同為柯文哲的心腹幕僚，民眾黨不分區立委蔡壁如，今天（3日）下午被問到該事時，也表示有聽到共同的朋友表示「張益贍過得還不錯」，之後會透過通訊軟體line與他聯絡。張益贍從今年四月初起，創立「二輪破風」粉絲專頁，分享自己跑UberEats外送的經驗。而粉絲專頁為何叫「二輪破風」？張益贍也解釋其意思「是「13張」裡面最爛的牌，是騎二輪機車的中年大叔，是討生活UberEats外送員，是在雲林二崙耕讀的阿伯，寫評論兼寫詩的過氣文青。」兩天前（1日）也更新了粉專的照片，只見張益贍騎著水藍色的100cc機車，穿著卡其色休閒西裝外套與牛仔褲，即使帶著口罩，似乎也感覺消瘦了不少。而被問及民眾黨前中央委員張益贍因爆發不倫戀後遭退黨，近日被報導成為UberEats外送員的新工作，蔡壁如表示，張益贍曾經是他很要好的一個同事，在市府也協助很多，在民眾黨成立期間，也對黨做了很大貢獻，「最近我只聽朋友說他過得還不錯」，「我最近還沒有跟他聯絡，也許可以的話，等等跟他私line一下好了」。