陸戰隊膠舟翻覆3人裝葉克膜急救　嚴德發南下了解狀況

國軍漢光36號演習13日登場，海軍今（3）日實施聯興操演時，海軍陸戰隊99旅步二營小艇翻覆，造成7名陸戰99旅隊員落海，3人獲救時昏迷送醫，已裝

葉克膜急救。國防部長嚴德發已南下了解官兵狀況。

海軍陸戰隊表示，今日上午於桃子園海灘執行「聯合登陸作戰操演」預演時，疑因海象突變，致發生膠舟翻覆，目前仍有三位官兵在醫院救治中。

海軍陸戰隊今日下午在左營分院急診部前說明事發狀況和救治情形。左營分院主治醫師蔡承根表示，3人分別為上兵、中士及上士，到院前都有肺部嚴重積水，都成OHCA（到院前心肺功能停止），3人送院後，由心臟外科團隊第一時間急救，也放置葉克膜，目前都持續觀察中，生命徵象尚不穩定，後續進行低溫療法。

國防部表示，部長嚴德發上午出席

國軍歷史文物館「榮耀輝煌一世紀-空軍百年建軍史特展」後，立即

代表蔡英文總統南下了解受傷官兵狀況，並向家屬表達慰問之意。

海軍司令部及陸戰隊指揮部也已成立相關專案小組實施調查，進行全般檢討，確保演訓安全。

嚴德發接受媒體採訪時指出，對於演習訓練的意外事件，感到心痛和不捨，他們都是國軍最優秀的戰士，對於官兵不畏艱險，為了國家安全所付出的辛勞，深感敬佩，同時要求醫院動員最好的醫療資源全力搶救。嚴德發並指出，蔡英文總統第一時間也相當關心官兵傷勢，並指示國防部全力救援及救治，並要求接下來的戰訓演習，務必加強注意安全，在確保安全前提下，進行操演任務。