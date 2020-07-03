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政見發表會研商會議三缺一　綠、白到場　獨缺藍營

記者鄭婷襄/高雄報導-2020-07-03 18:51:04
▲ 政見發表會研商會議，民進黨高雄市長參選人陳其邁由競選團隊總幹事趙天麟等人代表出席。（圖／陳其邁競選辦公室提供）
高雄市選委會在今（3）日主辦政見發表會研商會議，民進黨高雄市長參選人陳其邁由競選團隊總幹事趙天麟等人出席，趙天麟表示，此次會議只有陳其邁方跟吳益政方有派代表參加，陳其邁跟吳益政兩方均選擇用辯論的方式進行。

趙天麟表示，如果李眉蓁議員確定不參加的話，是非常難以置信的，對市民來說也難以接受，所以他提案，應該再給李眉蓁議員一個機會，吳益政方的代表也同意因此，七月五日下午四點將再開一次會，希望李眉蓁議員千萬不要像韓國瑜，在罷免最後的答辯機會都不上台；而高雄市選委會也重申規定，只要有三分之二的候選人勾選辯論，就會舉行辯論。

趙天麟認為，這場補選的時間非常短暫，政見的辯論會是最節省、也最直接，能夠讓三方去表達自己對高雄的願景的方式，與其現在三方跑行程的時候透過媒體隔空交鋒，不如就在選委會依法公辦的政見會，用辯論形式來進行，而且三位難得都是在地的候選人，期待三位候選人都能答應，一起來進行辯論。

距離高雄市長補選剩下四十幾天的時間，趙天麟也表示，陳其邁陣營在七月份會開始先進行一個是大陸軍的計畫，希望可以讓八位區域立委跟一位不分區的立委，共九位高雄立委分別成立後援會，讓大高雄山海河港市的各方市民，都有機會能來參與這場民主盛會；另一方面，候選人行程也開始進入到以政見、政策為主的行程，待九位立委所進行的後援會建置完成到一個段落之後，應該就會是競選總部成立的時間點。

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