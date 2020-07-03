政見發表會研商會議三缺一　綠、白到場　獨缺藍營

﹔

高雄市選委會在今（3）日主辦政見發表會研商會議，民進黨高雄市長參選人陳其邁由競選團隊總幹事趙天麟等人出席，趙天麟表示，此次會議只有陳其邁方跟吳益政方有派代表參加，陳其邁跟吳益政兩方均選擇用辯論的方式進行。趙天麟表示，如果李眉蓁議員確定不參加的話，是非常難以置信的，對市民來說也難以接受，所以他提案，應該再給李眉蓁議員一個機會，吳益政方的代表也同意因此，七月五日下午四點將再開一次會，希望李眉蓁議員千萬不要像韓國瑜，在罷免最後的答辯機會都不上台；而高雄市選委會也重申規定，只要有三分之二的候選人勾選辯論，就會舉行辯論。趙天麟認為，這場補選的時間非常短暫，政見的辯論會是最節省、也最直接，能夠讓三方去表達自己對高雄的願景的方式，與其現在三方跑行程的時候透過媒體隔空交鋒，不如就在選委會依法公辦的政見會，用辯論形式來進行，而且三位難得都是在地的候選人，期待三位候選人都能答應，一起來進行辯論。距離高雄市長補選剩下四十幾天的時間，趙天麟也表示，陳其邁陣營在七月份會開始先進行一個是大陸軍的計畫，希望可以讓八位區域立委跟一位不分區的立委，共九位高雄立委分別成立後援會，讓大高雄山海河港市的各方市民，都有機會能來參與這場民主盛會；另一方面，候選人行程也開始進入到以政見、政策為主的行程，待九位立委所進行的後援會建置完成到一個段落之後，應該就會是競選總部成立的時間點。