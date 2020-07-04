國軍漢光演習累計爆12起重大事故　共計12死19傷1失蹤

國軍漢光36號演習13日登場，海軍3日實施聯興操演時，海軍陸戰隊99旅步二營小艇翻覆，造成7名陸戰99旅隊員落海，3人獲救時昏迷送醫。累計漢光演習自1984年舉辦以來，已經發生12次重大意外，

1984年代號「漢光1號」的漢光實兵實彈演習在澎湖首次舉行，由時任參謀總長郝柏村主持，之後年年舉行，但是演習畢竟具有危險性，30多年來傳出多起演習與預演意外，造成參與演習民眾與官兵傷亡。以下是釀成傷亡重大意外：

1994年9月27日漢光11號演習第二次預演中，海軍成功級艦成功軍艦在實彈射擊時，一架民間金鷹航空拖靶機在漢光預演時，因為溝通不良，導致拖靶機遭到方陣快砲誤擊，4名機員當場喪生。

調查報告指出，原本預定是等到拖靶機完全進入成功號正上方的安全區域後，先由飛行員報告「On Top，Clear to Fire」，艦上空管官接著複誦「Clear to Fire」，然後武器管制官才會解除方陣快砲的發射管制，再由武器自動接戰。不過，事發當時拖靶機飛行員在飛機剛進入射擊航道，但還未抵達安全區域時，突然回報「Ready」，使得成功號艦上人員誤以為能夠開火，提前解除方陣快砲系統的管制，因而將拖靶機給擊落 。這起誤擊意外事件，最後導致成功號首任艦長趙中行上校去職。

漢光23號演習，空軍一架F-5F戰機墜毀在新竹湖口營區，波及新加坡「星光部隊」士兵，釀成4死9傷。

漢光26號演習時，海軍西寧艦簡姓士兵落海失蹤，當時簡姓士兵並沒有在位置上，但艦上幹部卻偽報已到齊，海軍司令部最後遭到監察院糾正。

，漢光32號演習預演，屏東陸軍564旅一輛CM11戰車返回部隊時墜入網紗溪，車上4人釀成3死1重傷，僅駕駛生還。

共計12死19傷1失蹤。2007年5月11日2010年4月12日2016年8月16日

2018年5月18日，「漢光34號演習」預演，航特部下士秦良丰從C-130H運輸機後跳出後，因主副傘吃風不足而未完全張開，從1300英呎高空墜落，一度失去呼吸心跳，送醫後近乎全癱嚴重受傷，經持續治療後，目前狀況良好，已可雙腳走路持續復健。



