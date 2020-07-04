鄭文燦母親7月4日告別式　弔唁人數登記破萬

▲蔡英文總統擔任鄭文燦之母、鄭邱碧回的治喪委員會主委。（圖／翻攝鄭邱碧回訃告）

桃園市長鄭文燦的母親鄭邱碧回女士今年5月30日辭世，享壽85歲，今（4）日上午家屬在桃園八德舉行告別式，由蔡英文總統擔任治喪委員會主委，副主委則包括前副總統陳建仁、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、前總統府秘書長陳菊等人。據了解，登記參加告別式的人數已超過1萬1千人。鄭文燦被視為民進黨的明日之星，在政壇交遊廣闊，而在商界、業界也有許多朋友。據了解，鄭母5月底過世，當時送到靈堂的花籃，就超過1千盆，許多政治人物包括蔡英文、賴清德、蘇貞昌等人，都紛紛前往靈堂弔唁。殯葬業者私下說「從來沒有看過這麼大陣仗」。據了解，鄭母生前遺願是希望過世後能回到八德老家，由於鄭文燦的人脈廣、朋友多，估計有意出席告別式的人數很多，於是家屬在八德區找了一塊空地，搭起一個臨時建物，作為告別式場地，空間較大，可容納較多前往弔唁的人士。今天的告別式，上午9時家屬先在自宅舉行家祭，10時再到告別式場地舉行公祭。出席弔唁的政治人物包括蔡英文、陳建仁、賴清德、蘇嘉全、蘇貞昌、游錫堃等。據了解，鄭母很喜歡玉蘭花，所以告別式的現場會準備玉蘭花，讓弔唁的民眾可獻花追思。告別式於八德區和平路276巷、重慶街198巷交叉口的空地舉行，由於當地道路狹小，轄區桃市警八德分局將在上午9時至下午2時，在周邊路段進行交通管制。