母子情深！鄭母生前低調當粉絲　鄭文燦靈堂獻獎座

▲鄭文燦母親鄭邱碧回的笑容，和鄭文燦長得很像。（圖／翻攝鄭邱碧回訃告）

桃園市長鄭文燦的母親鄭邱碧回女士於5月30日深夜辭世，7月4日舉行告別式。鄭文燦母子兩人，除了笑起來的模樣很像，感情也非常深厚。根據親近鄭文燦的人士表示，鄭母個性低調，非常疼愛鄭文燦，在鄭文燦忙著選舉、無法見面時，經常自己低調前往造勢場合，默默混在人群中，望著自己深愛的兒子。鄭邱碧回育有7名子女，鄭文燦排行第5，上面有2個姊姊、2個哥哥，下面則有一對雙胞胎弟弟。鄭文燦和媽媽的笑容幾乎一模一樣，一看就是母子臉，母子之間的感情相當深厚，據了解，鄭文燦在跑行程結束後，都會抽空回八德老家陪媽媽聊天。一名親近鄭文燦的知情人士向《NOWnews》透露，鄭母是一個個性低調、不喜歡麻煩別人的人。先前鄭文燦在忙著選舉、到處跑行程的期間，母子少有機會相聚，鄭母就會打聽鄭文燦在哪裡有造勢活動，再自己跑去，和其他支持者坐在一起，看著台上的鄭文燦，默默幫兒子加油打氣。該人士還說，鄭母因為行動不太方便，不適合走很遠的路。2018年，鄭文燦競選桃園市長連任的時候，鄭文燦的二哥帶著媽媽前往一個選舉會場，因為場地很大，鄭母擔憂走不了那麼遠，二哥就跟她說「沒關係，我們慢慢走過去」，於是二哥就扶著媽媽慢慢走進會場，鄭母忍著不舒服，只為了看鄭文燦一眼。還有一次，鄭文燦的幕僚在選舉造勢場合發放文宣，發給一個阿嬤的時候，抬頭一看，才猛然驚覺是老夫人。鄭母低調的模樣，讓鄭文燦的幕僚都差點認不出來。鄭母5月底辭世，鄭文燦取消許多公開行程，守在靈堂服喪。遠見雜誌在6月9日頒發縣市長施政滿意度「五星縣市長獎」，鄭文燦今年第4度獲獎。雖然還在服喪，鄭文燦決定要出席領獎，就是為了獻給天上的母親。據了解，當天在台北領到「五星市長獎」之後，鄭文燦拿著獎座，驅車直奔桃園的靈堂，還吩咐幕僚，把擺放在市長辦公室的前3個獎座都拿過來，在靈堂一字排開，告慰母親在天之靈，證明他做到的母親生前的叮嚀「要做一個好市長」。鄭文燦在訃告中撰寫千字文追思母親，裡面提到「阿母常說，阿爸沒有機會看到我擔任市長，她心底是非常感傷的，阿母說，阿爸愛面子，她要代表阿爸，看到我天天做一個好市長」。就差一個多星期，鄭母還來不及看到鄭文燦領到第4座「五星市長獎」，不過，這麼多年來，鄭母跟隨著鄭文燦的腳步，跑了那麼多場造勢行程，在底下默默幫兒子加油打氣。鄭文燦在政壇上的努力，鄭母應該都已經看在眼底。