台人可免隔離入境英國　陳時中：感謝英國肯定防疫成就

英國政府公布首批入境免隔離國家名單，台灣入列。外交部今（4）日表示，這彰顯台灣的防疫成就獲肯定。衛福部長陳時中對此表示，感謝英國肯定台灣防疫成就。

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首批入境免隔離國家名單一事，陳時中表示感謝，也肯定英國用科技防疫作為邊境防疫的基準，台灣的防疫其實世界上是有目共睹，這次獲得英國肯定讓我們更加有信心。

媒體詢問會開放英國人不隔離入境嗎？陳時中表示，風險是一個相對的概念，英國對我們做開放非常允以肯定，對於英國進來這方面當然願意在商貿、科技往來、學術研究方面能夠以專案辦理，儘量予以協助，讓雙邊往來能更確實有實質效益。

媒體詢問越南解封規劃，陳時中說，越南我們列為低風險國家，雙邊解封規劃時間也快了，畢竟疫情雙方都能信任。媒體問最快什麼時候？陳時中說，「最快可能很快」，但是越南邊境管制很嚴格，越南政府第一波還是要解決越南國人返國的問題。

對於英國政府宣佈台灣旅客自7月10日起入境英國英格蘭地區時可免除隔離14天的檢疫措施，同時將我國列為安全旅遊地點，外交部表示，彰顯英國肯定我國防疫成就，對此表示誠摯歡迎。

外交部指出，英國宣佈已基於科學原則建立一套分類制度，針對個別國家疫情作出調整防疫措施的決定，並依風險程度區別是否納入可直接入境的安全名單，也就是「旅行走廊」（travel corridors）的概念，我國在此新公布的分類系統下被納入安全名單，代表台灣防疫成就獲肯定，台灣旅客入境英國後可免除自主隔離14天的規定，只須填寫個人資料及在英地址等備查，並遵守有關留意手部清潔及保持社交距離等公衛建議。英國的蘇格蘭、威爾斯及北愛爾蘭地區將另擇期宣佈執行細節。