江啟臣到高雄陪看愛河！李眉蓁：陳其邁不尊重高雄市民

國民黨主席江啟臣今天(4)南下陪同高雄市長補選參選人李眉蓁一起跑行程，兩人上午在白色貨櫃屋前接受導覽後，隨即乘坐愛之船遊愛河，參訪高雄市政應加強與行銷之處。屬於年輕世代的李眉蓁今天受訪表示，陳其邁陣營自豪對外宣稱要拿下70萬票，她覺得有點不尊重高雄市民，這是擅自替高雄市民作答。記者問「是否參加電視政見辯論會？」，李眉蓁回答「我從來沒有說過我不參加電視辯論會，所以明天我們會派員協商，看怎樣方式在短期讓高雄市民能了解我們」；記者追問「對高雄市政的了解？」，李眉蓁說「我也要跟益政哥說，大家都是市議員，對高雄市政都有一定的了解，至於口才好不好，那是個人的認知，我覺得我專業形象好，我知道怎麼樣讓高雄更好」。記者問「與陳其邁有周末大拚場嗎？」，李眉蓁回答「大家都有看到前幾天漁民節，我們都參加。高雄就是這些活動，所以有沒有PK問題？我們參加，表示高雄市民關心的就是這個部分，沒有PK的問題」。記者問「妳曾稱呼陳其邁『市長』？」，李眉蓁說「陳其邁當立法委員時，我還小，他當過立法委員、市長、行政院副院長，他曾經擔任過代理市長，現在大家也會叫我『市長』，所以我只是禮貌性尊重，我也是李眉蓁市長」。記者再問「陳其邁的民調高？」，李眉蓁回答「他的民調這麼高，我也不意外，他選過這麼多次選舉，我是第一次選市長，我尊重這份民調」；記者問「陳其邁陣營說要拿七十萬票？」，李眉蓁說，「我覺得有點不太尊重高雄市民，因為離選舉還有四十幾天，他們怎麼能代表高雄市民來回答說，高雄市民會有七十萬票投給他」。