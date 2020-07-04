葉金川提防疫四隱憂　陳時中：檢驗量能絕對夠

台灣防疫成績有目共睹，不過，前衛生署長葉金川提出警告，指出四大隱憂，包括檢驗能量偏低、防疫旅館不足、醫療能量整備，無法第一時間取得疫苗。對此，衛福部長陳時中今（4）日受訪時說，台灣的檢驗量能絕對夠，在最高峰、最緊張的時候，一天的檢驗量能是1800件，現在至少有5800件，未來還有增加量能的空間。
陳時中表示，檢驗量能從一開始大概一天500多件，到現在將近5800件，未來我們有27家到30家的實驗室，仍然在規劃、擴張檢驗量能。對於檢驗的速度，有很多相關廠商提出一些機器、設備，可以讓速度變成更快，「檢驗量能絕對會夠啦」，在最高峰、最緊張的時候，一天的檢驗量能大概是1800件，現在至少有5800件，未來還有增加量能的空間。
陳時中說，檢驗數量到底夠不夠？他曾在記者會說明過，現在170幾個會驗出1個，很多國家是每3個會驗出1個，到底是誰的量能夠？這是很清楚的。做到170個找出1個，是不是繼續擴大檢驗，要慎重考慮，因為我們對檢驗量能有嚴格控制。
陳時中指出，很多國家的檢驗量能，要預約5到8天，報告出來要等3到5天。而台灣2天內一定都會完成相關的事情，如果是緊急案件，一天內就可以出來，相關檢驗量能，台灣是夠的。醫療當然不用說，隔離病房有2805間，還有負壓隔離病房。目前來講，從開始到現在，台灣的準備是夠的。很多事情政府都在做，大家不用擔心。
對於疫苗的研發，陳時中表示，他是站在扶植國內疫苗產業的角度，畢竟未來病毒會越來越多，台灣需要有疫苗產業，相關的規劃跟補助都在進行中。國產疫苗方面現在也有進展，現在有4家廠商，臨床實驗也陸陸續續展開。
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