台北捷運即將「分家」！柯文哲：侯友宜是對的

台北市長柯文哲今天(4)到台中為無黨籍台中市議員陳廷秀與台灣民眾黨立委高虹安聯合服務處揭牌，巧合與國民黨籍台中市長盧秀燕同台見面，對於國民黨新北市長侯友宜主張台北捷運要分家，讓新北的歸新北，柯文哲今天表示，「侯市長的建議是對的」。侯友宜昨天在市議會答詢時表示，他希望提早收回捷運環狀線的營運權，至於委託台北捷運工程局施工的路線，也要陸續由新北市捷運工程局接手施作。柯文哲今天回答，新北市要回收捷運自己營運，侯市長的建議是對的。誰蓋的？誰經營，誰負責。目前有環狀線與萬大線，已交代捷運局與新北市捷運局討論，最後會請交通部仲裁。柯強調，「我們有我們的想法，他們有他們的想法，政治上就是各取一部分，環狀線和萬大線可以一起坐下來討論」。對於媒體質疑他把大巨蛋列為個人政績，柯文哲表示，「大巨蛋不會是政績，坦白講，就是善後，務實地把以前留下來的問題解決」。另外，民眾黨立委蔡壁如日前指出「年輕人支持民進黨是跟風流行」，柯文哲說，對於年輕人，我們支持他就好。以前有一首歌叫「怪怪的」，幕僚安排他唱的時候，他真的覺得怪怪的，後來竟然大賣，「我慢慢就懂一個道理，年輕人有他們的世界，未來的世界是屬於年輕人，我們給他支持就好」。