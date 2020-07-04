「香港人本來就是經濟動物」　苦苓：一切照中國劇本在走

▲苦苓認為香港其實沒有別的路可走。（圖／翻攝自苦苓臉書）

中國人大常委會日前通過並且火速實行《港區維護國家安全法》，美國、歐盟等國紛紛聲援香港、譴責北京，我國也提出撐香港的一些方案。對此，資深作家苦苓卻直言，其他民主國家的聲援也只是「聲援」而已，「香港人本來就是經濟動物，一切都照著中國政府的劇本在走」。苦苓今（4）日在臉書以「香港其實沒有別的路可走」為題發文，直言「香港人本來就是經濟動物，不是政治動物。香港向來沒有民主制度，也沒有首長直選。英國統治香港那麼久，從來沒有想過要給香港民主選舉，憑什麼反而認為極權專制的中國，會給香港民主制度和首長選舉呢？」苦苓認為，北京「 50 年不變」的承諾即使一開始就是個謊言，香港人也不能不接受。就像九七之後，不管高不高興也得回歸祖國一樣；現在心裡就算有一千萬個不情願，也不能不接受「香港特區國安法」。苦苓進一步指出，其他民主國家的聲援確實只是「聲援」而已，「中國又不是傻瓜，難道看不出美國所謂的制裁，只是虛張聲勢而已嗎？有誰會捨得因此不和中國做生意嗎？有誰會因而終止對中港的大量投資嗎？有誰會把企業和銀行從香港撤走嗎？」苦苓強調，現在回頭一想，這一切都照著中國政府的劇本在走。對很多生活無虞的香港人來說，他們比較煩惱的倒是街頭的「動亂」，影響了商業的活動、陸客的來訪、乃至整個經濟的發展。苦苓表示，口口聲聲「撐香港」「挺香港」的同時，是否也可以設身處地想一想，「如果換成我們自己面對這樣不堪的狀況，又會有什麼想法？又能有什麼做法？」（編輯：倪浩軒）