柯文哲批國民黨高雄人選差　李眉蓁：一定讓年輕人喜歡我

▲國民黨主席江啟臣南下高雄陪同黨籍高雄市長參選人李眉蓁在網美景點自拍推銷高雄觀光。(圖／記者鄭婷襄攝，2020.07.04）

台灣民眾黨今天(4)在高雄市成立鳳山服務處，力挺吳益政角逐高雄市長，黨主席柯文哲除公開質疑民進黨的市長候選人外，也批評「國民黨在高雄，隨便也可以推出10個更好的候選人」。李眉蓁之後回應，沒在玩假的，年輕人的票就交給她爭取，她一定會想盡辦法讓年輕人喜歡她；黨主席江啟臣指出，李眉蓁是國民黨最年輕的市長候選人，請大家支持。李眉蓁回應，外傳國民黨隨便推一個人出來玩假的，她強調絕對不是玩假的，這次是國民黨重要一戰，沒有玩假的，「我們受到這麼大的委屈，還有資格玩假的嗎？我們當然是拚了」。她拜託大家一定要出來投票，贏的機會一定很大。李眉蓁表示，參選以來面對連番抹黑，但為了民眾、為了國民黨的大批支持者，她一定會堅持下去。她強調，高雄是個創造奇蹟的城市，她接受江啟臣主席的徵召，一定會勇敢承接下來，不會讓大家失望。李眉蓁拜託大家當她的分身，先守住基本盤，至於年輕人的票就交給她，她一定想盡所有辦法讓年輕人喜歡她，而不是喜歡陳其邁。李眉蓁說，他都可以叫陳其邁「叔叔」了，陳還在裝年輕，把年輕人洗腦，不顧子孫後代未來的發展，實在很糟糕。今天南下高雄左營輔選的江啟臣表示，左營是眉蓁的故鄉，她不僅是高雄的女兒，更是左營的女兒，也是最年輕的市長候選人，且是女性候選人，她一定能發揮年輕的氣魄，發揮女性的力量。