柯文哲批國民黨高雄人選差　李眉蓁：一定讓年輕人喜歡我

台灣民眾黨今天(4)在高雄市成立鳳山服務處，力挺吳益政角逐高雄市長，黨主席柯文哲除公開質疑民進黨的市長候選人外，也批評「國民黨在高雄，隨便也可以推出10個更好的候選人」。李眉蓁之後回應，沒在玩假的，年輕人的票就交給她爭取，她一定會想盡辦法讓年輕人喜歡她；黨主席江啟臣指出，李眉蓁是國民黨最年輕的市長候選人，請大家支持。
李眉蓁回應，外傳國民黨隨便推一個人出來玩假的，她強調絕對不是玩假的，這次是國民黨重要一戰，沒有玩假的，「我們受到這麼大的委屈，還有資格玩假的嗎？我們當然是拚了」。她拜託大家一定要出來投票，贏的機會一定很大。
李眉蓁表示，參選以來面對連番抹黑，但為了民眾、為了國民黨的大批支持者，她一定會堅持下去。她強調，高雄是個創造奇蹟的城市，她接受江啟臣主席的徵召，一定會勇敢承接下來，不會讓大家失望。
李眉蓁拜託大家當她的分身，先守住基本盤，至於年輕人的票就交給她，她一定想盡所有辦法讓年輕人喜歡她，而不是喜歡陳其邁。李眉蓁說，他都可以叫陳其邁「叔叔」了，陳還在裝年輕，把年輕人洗腦，不顧子孫後代未來的發展，實在很糟糕。
今天南下高雄左營輔選的江啟臣表示，左營是眉蓁的故鄉，她不僅是高雄的女兒，更是左營的女兒，也是最年輕的市長候選人，且是女性候選人，她一定能發揮年輕的氣魄，發揮女性的力量。