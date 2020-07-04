陸批台打壓新聞自由　民進黨：大言不慚啼笑皆非

昨（3）日東南衛視記者遭政府廢止記者證及入境許可證火速離台，中國大陸國台辦批遭民進黨當局打壓。民進黨今日表示，一個沒有新聞自由的國家，竟誣指遭打壓，且大言不慚對台灣說三道四，讓人啼笑皆非。中國大陸國台辦昨日召開記者會表示，民進黨對中媒及駐點記者的正常新聞報導活動，進行蠻橫無理打壓，「暴露了他們所謂『新聞自由』的虛偽性。」對此，文化部長李永得今日上午表示，這不是針對特定媒體，東南衛視有5名記者，另3名記者沒違規，尊重他們的採訪權；但台灣規定所有外籍媒體在台灣從事新聞工作都要申請，「有申請當然就有管理」。另外，國台辦也表示：「正告民進黨當局，立即停止無理做法，否則由此引發的一切後果，由民進黨當局承擔。」對此，民主進步黨發言人顏若芳今日下午回應表示，兩位東南衛視記者遭到廢止證照且被要求離境，主因是他們在台從事違法錄製節目，明顯涉及從事與許可目的不符的活動，中華民國主管機關才會依法廢止其記者證和入境許可證。顏若芳指出，台灣是民主法治國家，對違反法規的行為者作出裁處，必定會依照國家法規制度，絕不會有像極權國家無理打壓的情事發生。顏若芳舉證表示，根據無國界記者組織4月發表最新「2020世界新聞自由指數報告」，台灣的新聞自由指數全世界排名43名，在亞洲是前兩名的國家，而中國則是排名177名，全球倒數第4。對此，中國國台辦誣指此一事件是被台灣無理打壓，甚至大言不慚指責台灣的新聞自由，讓人頓時間有種時空錯亂、進入平行世界的感覺；一個沒有新聞自由、不懂真正新聞自由的國家，還敢對台灣的新聞自由說三道四，不但讓人感到滿頭問號，甚至是啼笑皆非。