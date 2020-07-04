關島復設辦事處　羅智強酸蔡政府：關了又開好棒棒

外交部昨（3）日宣布將在美國關島恢復設立「駐關島台北經濟文化辦事處」，但台北市議員羅智強今日在臉書發文表示外交部將在美國關島恢復設立「駐關島台北經濟文化辦事處」，此舉也顯示台美關係再升級。真的好棒棒的外交成就，值得為蔡英文大聲喝采！但，問題來了2017年把關島辦事處關掉的，也是蔡英文耶！外交部昨日表示，經過評估認為，復設駐關島辦事處將可加強我國與西太平洋地區的整體經貿交流及合作關係，有助深化我國與太平洋友邦關係的經營，增進多邊互動。而關島當地也對我國政府復設辦事處表達支持。對此，羅智強指出，恢復關島辦事處真的好棒棒的外交成就，值得為蔡英文大聲喝采！但，問題來了。2017年把關島辦事處關掉的，也是蔡英文耶！那2017年，關島辦事處關掉時，是台美關係降級嗎？羅智強說，民進黨，真的搞得我們好亂啊！裁撤關島辦事處好棒棒、重啟關島辦事處也好棒棒，蔡英文乾脆把駐美代表處也先裁了然後復設，那不就是開創台美關係的歷史新頁，超級好棒棒？最後，如果，關島辦事處「恢復」是了不起的外交成就那，可不可以請教蔡英文，2017年是那個外交部長，把關島辦事處關掉的？這位豬頭部長，可以不可拖出去砍了？根據外交部2017年7月27日的新聞稿顯示，外交部當時以因應國際情勢變遷，將政府有限外交預算、資源及人力配置發揮最大效益為由，循例經過審慎通盤評估，並報奉行政院核定執行關閉吉達、挪威及關島三個代表處。昨日外交部的新聞稿則是表示，考量外交部預算自2018年逐年成長、台美關係升級成「全球合作夥伴」及太平洋戰略地位的重要性，因此，外交部與美國政府協商並獲同意，決定於今年恢復設立駐關島辦事處。