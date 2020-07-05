肉豆公市場拜票　柯文哲：台灣政治進入變化快速時代

▲台灣民眾黨黨主席柯文哲今（5）日再度南下高雄，陪同黨提名的高雄市長參選人吳益政到鳳山肉豆公市場拜票。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.07.05）

補選熱度不容易拉高，他也預期高雄補選投票率不會太高，特別在暑假期間。

柯文哲說，對他來講不管選舉或執政都是「改變台灣政治文化的社會運動」，比較三個候選人，真正能夠提出在地政策還是吳益政，畢竟他在這地方經營很久，只有生活的這地方的人才能夠想出這地方的政策。

▲柯文哲（左）與吳益政（右）體驗炸雙胞胎。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.07.05）

柯文哲指出，事實上，民眾黨也有智庫，但發現要制定所謂國家政策容易，要制定地方政策難，為什麼？除非對地方有相當的了解，所以後來在智庫中就分兩組，一個是專對人的，是像一例一休或房屋稅等涉及全國的，可是針對每個地方，比方說高雄市、苗栗縣、基隆市，這種地方政策「我發現是蠻困難的題目」。

台灣民眾黨黨主席柯文哲今（5）日再度南下高雄，陪同黨提名的高雄市長參選人吳益政到鳳山肉豆公市場拜票，柯文哲受訪時表示，台灣政治已進入一個變化很快的時代，並舉韓國瑜為例，大起大落只有兩年的時間，政治人物就是要步步為營、認真工作。針對現在民調落後情形，柯文哲認為，台灣的政治已進入一個變化很快的時代，像韓國瑜從興起到掉下來也只不過兩年的時間，這也是給台灣的政治人物一個很大的警惕，要步步為營，每天都要很認真的工作，民調只是告訴你現在的狀況，但並不代表最後一定就是哪一位當選，這就是政治家跟政客對民調解讀不同之處。對於昨（4）日民眾黨鳳山服務處成立現場還空了許多椅子，柯文哲則表示，中午一、二點這麼熱的天氣要找很多人來也不太容易，選舉就是要慢慢加溫，