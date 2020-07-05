澎湖觀光後疫情爆棚　江啟臣品嘗仙人掌冰樂代言

▲國民黨主席江啟臣飛抵澎湖與黨員座談，他第一站首首先到知名的通樑保安宮參拜，並吃了2支仙人掌冰淇淋，希望新冠肺炎疫情趨緩後，澎湖觀光能逐漸回復以往的繁榮光景。（圖／記者張塵攝，2020.07.05）

國民黨主席江啟臣5日飛抵澎湖與黨員座談，他第一站先到知名的通樑保安宮參拜，隨後到鼎灣藝術園區、隘門空軍廢棄園區，最後在馬公與澎湖旅遊業界代表座談時表示，澎湖觀光旅遊逐漸回復熱絡，針對釣魚台主權爭議，江重申主權在我的理念；江也向中央喊話，對於漢光演習意外，當務之急是搶救傷者。





江啟臣在國民黨副秘書長柯志恩、副議長陳雙全、澎湖縣黨部主委許國政等人陪同下，與縣商會理事長藍凱元、旅行公會理事長謝光富、工策會總幹事呂彥璋、觀光協會理事長陳仁和、昇恆昌協理楊智超等業者進行座談。



▲江啟臣向澎湖業者表示，未來振興經濟計畫國民黨在經費爭取，與法案的審理都會全力支持，讓澎湖觀光旅遊重回昔日榮景。（圖／記者張塵攝，2020.07.05） 江啟臣表示，他在今年5月曾經來到澎湖，當時新冠肺炎疫情重創澎湖觀光旅遊與漁業，今天過來看到人山人海，國內線飛機也放大，澎湖觀光旅遊便逐漸恢復昔日榮景；不過未來的振興經濟計畫，國民黨在經費爭取與法案的審理都會全力支持，讓澎湖觀光旅遊重回昔日榮景。





至於日本片面將釣魚台更名一事，江啟臣強調「主權在我」觀念，認為政府應該大力伸張主權，不論日本或其他國家，政府的態度立場都必須一致，當主權受到危害時依定要出面捍衛，表達強硬抗議立場，才能確保國人漁權的重要利益。





江啟臣也遺憾的表示，漢光操演發生海軍陸戰隊膠筏翻覆人員傷亡的意外，還有教官輕生事件，江啟臣感到相當難過，希望國防部在第一時間以搶救傷者為主，後續應深入檢討不要再有憾事發生。



