高雄市長補選公辦電視政見會　8月1日下午2點半登場

高雄市選舉委員會今（5）日拍板高雄市長補選公辦電視政見發表會日期，確定將於8月1日下午2點半在高雄市政府四維行政中心地下大禮堂舉行。根據選舉罷免法，直轄市長選舉正式活動日期，要在投票日前15天，三位參選人今各派代表針對補選公辦電視政見發表會進行協商，不到1小時便達成共識，確定公辦電視政見發表會於8月1日下午2點半在市府四維行政中心地下大禮堂舉行。高雄市選委會總幹事駱邦吉表示，此次與2年前高雄市長選舉一樣，採取辯論方式的公辦電視政見發表會，讓三位候選人可以各自闡述政見，但並無參選人交叉詰問，日期訂在8月1日下午2點半開始，1個半小時結束，政見申論每人5分鐘，3個提問人每人1分鐘提問，回答每人5分鐘，最後各自結論。至於3名提問人還沒選出來，駱邦吉指出選委會已有3、40位學者及社會公正人士名單，將會讓三陣營進行挑選。國民黨和民眾黨皆對此表示遺憾，國民黨參選人李眉蓁發言人鄭照新認為參選人之間無法採交叉詰問方式進行，可能會少了些火花，交鋒上面或許也不會那麼精準到位；民眾黨參選人吳益政競辦主任王詠沛則說，協商會議很順利，不過仍呼籲媒體可再提一場辯論會，有一場真正的候選人之間可互相詰問的辯論會，對市民才是好事。代表民進黨參選人陳其邁的立委趙天麟表示，期待三方候選人當天可以有君子之爭，讓市民聽到優質政見的互相對話。