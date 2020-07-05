漢光意外釀2死1命危！承辦少校尋短亡　軍方：與意外有關

國軍日前進行漢光36號預先演習，三名官兵在進行演練時意外落海，其中1名上兵今（5）日宣告不治，另一名落水的陸戰隊上士陳志榮於晚間6點29分，宣告死亡。總計這起意外已釀成2死。今日傳出一名隸屬海軍教育訓練暨準則發展指揮部的楊姓少校，疑似因承辦該次任務，對落海同袍發生意外感到自責，被發現今早在營區內輕生，但送醫搶救後仍不治。
據了解，楊姓少校負責該次聯合登陸作戰操演的裁判官，因膠艇翻覆的傷者與死者都曾是楊姓少校擔任教官帶過的學生，彼此之間有相當情誼。
海軍司令部表示，本軍專案小組進行初步調查，楊員為兩棲蛙人出身，擔任兩棲教官已7年，對兩棲登陸專業經驗豐富，平時工作、教學認真負責，對自我要求甚高，經訪談楊員同事、部屬、長官及操演部隊相關幹部後，對楊員教學認真及工作負責態度均表達肯定，認為楊員是位難得的優秀教官。
海軍司令表說，楊員曾向同袍吐露，對落海意外事件肇生人員傷亡感到沮喪、難過，因此綜合研判，楊員與同袍情誼深厚且責任感重、自尊心強，因感到自責，而肇生不幸憾事。
海軍司令部進一步表示，楊員是一位優秀專業的兩棲教官，對此不幸事件，本軍深表遺感與不捨，本軍將全力協助家屬處理善後事宜，同時要求各單位加強生命教育，避免再生憾事。
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