中醫也要正名？游錫堃：只是提出讓大家討論

立法院院長游錫堃昨（5）日在「第90屆國醫節慶祝大會」中提到中醫改名漢醫的議題，認為目前韓國、越南都已改名，只有台灣持續稱為中醫、中藥或許台灣也能改名為台醫或中醫，引發民眾論戰。對此，游錫堃今（6）天接受訪問時表示，只是提出來讓社會討論，現在看起來討論也很熱烈。游錫堃昨天在「第90屆國醫節慶祝大會」中提到，他個人對於中醫藥相當重視，也經常使用，並說明了「漢醫」的歷史；游錫堃指出，「漢醫」其實已經有幾千年的歷史，但「中醫」只有百年左右，在漢醫傳到朝鮮半島後被稱為「韓醫」，傳到日本叫作「漢醫」、傳到越南則被稱「東醫」。此外，從中國來的漢藥在越南稱作「北藥」，越南自產的稱作「南藥」，目前只有台灣稱作「中醫」，但台灣有部分長輩習慣稱「中醫」、「中藥」為「漢醫」或「漢藥」，他認為若改名為「台醫」、「台藥」或「漢醫」、「漢藥」都不錯，呼籲大家可以加以思考，這是其個人淺見；未料卻引發民眾論戰。游錫堃今天接受媒體訪問時表示，關於中醫、漢醫、台醫的名稱，其實就是提出讓社會來討論，現在的討論有正面也有反面，討論相當熱烈。不過有部分民眾認為，這只是又一次「淪為意識形態」的議題，游錫堃認為，各方可以交換意見、互相討論，至於名稱是否更改、怎麼更改，並非他能決定。