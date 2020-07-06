把總質詢當市政簡報　李眉蓁：有自信成為下一任高雄市長

▲外界紛傳因議長補選造成藍營內部分裂，李眉蓁發言人鄭照新認為是過度推測。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.07.06）

國民黨高雄市長參選人李眉蓁今（6）日以議員身分總質詢時自信表示，「高雄事我的事」，這可能是她最後一次市政總質詢，今天的質詢可作為代理市府團隊對她做的市政簡報，希望代理市長預習交接，檢視市政執行狀況。李眉蓁在總質詢中指出，楊明州代理市長只是處於看守狀態，最主要的任務就是等待新的市長上任並做交接，而她很有自信會成為下一任的高雄市市長，今天的質詢，就當作市府團隊向她做市政的簡報，也藉由各局處的簡報，了解各首長的能力，來決定他們是不是適合這份職務。李眉蓁特別以「做好基本功，建設繼續衝，減債加薪水，生活好輕鬆」四大面向呈現她的市政規劃藍圖，她主張首先把「路平、燈亮、水溝通」、「托幼、護校、顧老人」的基本工做好，其次要督促完成大林蒲遷村等正在進行中的高雄十大建設，為企業解決五缺，然後把未來的五項建設爭取到手，接著「減債加薪水」要達成「市府減債，人民加薪」的目標。面對媒體詢問財產申報房地產與土地持有數量，是參選高雄市長三人中最多的；李眉蓁則表示，大家都知道她嫁去右昌，夫家姓楊也是當地大家族，都是很小持分，幾十個人一起持分一小塊，報出來很多，其實都是小小的而已。而至於延宕已久的輕軌問題，李眉蓁說希望未來輕軌可以接到左營高鐵站，大家出國方便，「輕軌有用處的話相信民眾接受度也比較高」。高雄市議會國民黨團紛擾不斷，議員吳利成、陳麗娜都退出黨團運作，是否因議長補選造成藍營內部分裂，李眉蓁發言人鄭照新則說這是過度推測，據他所知有些議員對於要不要加入黨團運作有不同意見，但並沒有提到議長選舉部分，且這幾位議員也特別強調仍然會支持國民黨團所提出的候選人，所以基本上並沒有議長選舉分裂問題。