探視陸戰隊傷者及殉職家屬　蔡英文：沉痛哀傷與不捨

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▲蔡英文也指出，上兵蔡博宇的父親去年因為妻子過世，今年兒子又離開讓他非常傷心，已請蔡博宇的哥哥好好照顧他父親。。(圖／記者郭俊暉翻攝，2020.07.06)

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▲▲蔡英文也特別前去慰問此次操演吸入海水肺有發炎的陳姓女士官，希望她能夠早日康復。(圖／記者郭俊暉翻攝，2020.07.06)

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▲總統蔡英文今(6)日趕赴國軍高雄總醫院左營分院慰問陸戰隊受傷的官兵及殉職家屬。(圖／記者張文晃攝，2020.07.06)

總統蔡英文今(6)日趕赴國軍高雄總醫院左營分院慰問陸戰隊受傷的官兵及殉職家屬蔡英文表示，她對這次意外深感沉痛哀傷與不捨，已對家屬表達慰問之意中士阿瑪勒．道卡度已可自主呼吸，但需機器協助，至於兩名殉職官兵，請國防部對家屬後續的照顧，以最高標準及最好待遇，讓家屬無需擔憂。海軍陸戰隊3日操演發生突擊艇翻覆意外，造成上兵蔡博宇及上士陳志榮相繼宣告死亡，目前還有1名34歲中士阿瑪勒．道卡杜正在與死神拔河中總統蔡英文今天在國會秘書長顧立雄、國防部長嚴德發及參謀總長黃曙光等人的陪同下前往國軍高雄總醫院左營醫院探視傷者、慰問家屬。蔡英文指出，這次操演意外造成2官兵殉職，上士陳志榮的父母親及妻子都以他為榮，他們認為陳志榮對國家的貢獻是很光榮的事情蔡英文也表示，由於陳志榮的妻子有孕在身，將會給她最好的照顧，讓小朋友可以平安長大。蔡英文說，上兵蔡博宇的父親去年因為妻子過世，今年兒子又離開讓他非常傷心，已請蔡博宇的哥哥好好照顧他父親至於2位還在接受治療的官兵，蔡英文也表示，已跟中士阿瑪勒．道卡杜的姐姐表達慰問之意，他的狀況是可以自主呼吸但要有機器的協助，「算是過了第一關的挑戰，後面還有一些挑戰我們會給他最好的醫療照顧」，希望他能克服後續的挑戰病康復，一起為國家打拚。至於另一位陳姓中士，蔡英文表示，她吸入一些海水肺有發炎，不過院方對她的照顧很好，她的情況看起來很不錯，希望她能夠早日康復。蔡英文表示，這次意外有殉職的、有受傷的弟兄姊妹，她深感沉痛哀傷與不捨，所有的國軍弟兄姊妹為國家的奉獻，她真的很感謝他們，也代表國家向他們表達敬意。蔡英文也說，這次的意外事件相關單位都還在調查中，也請國防部務必調查完整，做好必要的安全防護，讓未來的演訓能夠有效且不會有不必要的意外蔡英文也前往海軍陸戰隊指揮部，給海陸對弟兄加油打氣，希望他們不要這次的意外事件士氣受到打擊。