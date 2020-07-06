游錫堃臉書發文　再戰中醫正名台醫、漢醫的理由

立法院院長游錫堃昨（5）日出席由「第90屆國醫節慶祝大會」時，提出中醫改名為「漢醫」或「台醫」的想法，引發民眾論戰。對此，游錫堃今（6）天接受媒體訪問時並未多說，僅說是提出想法供社會討論；下午3時許，游錫堃在自己的臉書發文再次說明了自己之所以提出中醫正名的理由。游錫堃表示，比起中醫，他認為「漢醫」或「台醫」會是更合適台灣的稱呼；在「中醫」的百年歷史前，「漢醫」已累積千年歷史，傳到各地也與當地文化融合，形成不同地域間的特性，傳到韓國為「韓醫」，傳到日本則稱為「漢方」，在台灣無論發展為「台醫」，或追本溯源以「漢醫」為名都很好，如果未來社會逐漸發展出共識，這會是可以思考的選項。游錫堃近一步指出，不只國內，台灣除了西醫名聞全球，生技產業也與中藥息息相關，研發成果早已展露頭角。在國際間日本已有「Kampo Medicine」的名稱，或許台灣還可以思考，當台灣成果躍上國際舞台時，我們期待它繼續與中國一樣稱作「Chinese Medicine」，或是台灣可有屬於自己的名字？同時，游錫堃也提出過去的「案例」，多年前當他提出「台灣文化」的想法時，被大力糾正「只有中華有文化，台灣沒有文化，只有民俗！」隨著時間過去，越來越多人看見，台灣早已發展出獨具自己個性的文化，在海島之上容納了不同的可能性，無可取代。「稱呼」為何？「或許是最表面的問題，但往往代表我們對事物的認同，是最後也最具挑戰的結果。昨天有機會分享自己的看法，希望拋磚引玉，也讓社會有多元的討論。」近期無論是護照正名，乃至大大小小台灣生活中的細節，盼望世世代代台灣人，看見台灣的主體性，創造更多的台灣文化。