民眾黨臉書貼文打負面選戰？柯文哲：只舉手就被說要打人

台灣民眾黨昨天（5日）上午在臉書上PO文，重提2005年高雄捷運泰勞抗暴事件，直指當初的高雄市代理市長陳其邁，以及勞委會主委陳菊就是當年的事件主角。不過此貼文一出也引發外界議論，許多網友認為隨著高雄市長補選投票日逐漸接近，也開始進行抹黑戰術。對此身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，則不以為然表示「我只舉手就被說要打人」。台灣民眾黨5日上午在臉書上PO文，以2005年的高雄捷運泰勞抗暴事件為例，認為當初的高雄代理市場陳其邁，以及當時的勞委會主委陳菊，並未妥善處理該事。雖然兩人事後都因此下台負責，不過民眾黨方面也指出，鑑往知來，陳其邁出任高雄市長會發生什麼事？而陳菊出任監察院長又會發生什麼事？如果一個執政者任內發生重大暴動，在許多的既成事實下，最後卻無人須付出刑責，這是責任政治嗎？這是一個及格的政府嗎？不過貼文一出，也引發外界議論。更有網友質疑，已經是2020年了，還拿15年前的事情來攻擊競爭對手，質疑根本就是打起烏賊戰術及負面選舉。更有網友反酸民眾黨，明明當初創黨時號稱要改變台灣的政治生態，結果現在也是用傳統的你罵我我罵你的手段。而因為陳其邁的民調領先相當多，更有網友直言「志在参加的不需要打這種負面選戰吧，不好看」。不過針對網友們的言論，柯文哲似乎相當不以為然。「不會啦，最多也只是描述一個事實，我們也沒有加什麼評論。」柯文哲說，「我們只是提出故事、提出一個歷史事實。」柯文哲強調，最近很多人看到他只是舉起手，就說他要打人了。