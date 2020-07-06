馬英九拿國安五法比港版國安法　民進黨開嗆

港版《國安法》通過實施，前總統馬英九昨（5）日接受媒體訪問時表示，「蔡政府任期內通過的國安五法也不遑多讓」，除了有國安五法，台灣還有《反滲透法》；對此，民進黨部今（6）日抨擊馬英九，這樣的類比既荒謬又不恰當。民進黨部今日晚間在臉書發文針對馬英九的兩岸論述做出回應。文中先是酸馬英九「地球是圓的，不是平的，馬前總統你知道嗎？」接著指出，世界上許多民主國家都透過立法防止、對抗中國的滲透跟入侵，也都反對中國強行通過港版《國安法》侵害香港人權，但馬英九卻把中國強推的港版《國安法》跟台灣的國安五法、《反滲透法》做荒謬且不恰當的類比，更直言這樣的比較形同把台灣等於香港「慶幸馬前總統已經不在任。」文中也提到，「馬英九這樣令人咋舌的言論，不知道是不是因為他退休後，與世界民主社會脈動脫節，或者是他個人的鄉愁和意識形態，反映出他的真實想法？」尤其，馬英九昨天說出沒有「一中各表」就沒有「九二共識」，不禁讓人冒冷汗，覺得馬英九是否拍子慢了好幾拍；習近平2019年公然定調「九二共識」就是「一國兩制」時，「馬英九人不知道在哪裡？」還好那時候馬英九已經不是總統，不然真不知道馬英九會如何包容「九二共識」。更質疑「馬前總統的論述，難道也是國民黨中央現在的立場嘛？」