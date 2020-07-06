演習釀兩死一重傷悲劇　吳怡農稱漢光「表演、作秀」

▲海軍陸戰隊CRRC突擊艇。（圖／記者呂烱昌攝）

日前，國軍漢光演習因CRRC突擊艇在海上翻覆導致兩死一重傷的悲劇；陸軍特戰對出身的民進黨「新境界文教基金會」智庫副執行長吳怡農今（6）日晚間在臉書發文表示，軍隊的訓練長期以來大多是為了「表演需求」，而漢光演習正是每年「對大場的表演」，只要畫面好看就算是達成任務，但卻因此讓國軍陷入無為的風險。吳怡農在臉書發文中指出，社會大眾在看了這兩天有關海軍陸戰隊失事的新聞，對於軍隊的訓練與裝備，想必會有很多的疑問，像是「為什麼穿著救生衣仍會溺水（不管水深 1.5 公尺還是更深）？」、「他們身上的裝備是否符合需求？」、「有沒有水中卸裝和緊急狀況排除的訓練？」、「有沒有戰場急救的訓練、互相救援的能力？」但就算訓練很精實並符合現實狀況，有最好的裝備，只要實施演訓就會有風險，這是國軍為了保護國家，每天必須付出的代價。既然有一定的風險，訓練更應該符合現實需求，國軍不應該冒無謂的風險。吳怡農質疑，國軍的首要任務是防衛台灣，為什麼陸戰隊要操演「聯合登陸作戰」？要登陸去哪裡？並以自己過去特戰傘兵的經驗為例「搭 C130 運輸機跳去哪裡？」預想的任務，無論是奪回外島的歸復作戰，或是模擬敵軍的登陸作戰，是否合理？難道不該更加專注於確保每一艘試圖接近台灣的解放軍船艦都無法登陸？吳怡農更直言，台灣軍隊的訓練，長期以來大多是為了「表演需求」，而漢光演習就是每年最大場的表演，與國家防衛作戰可能面臨的真實情境，有很大的落差。只要順利完成表演、畫面好看，就算是達成任務。但是，操演持續為了作秀、而沒有實際的國防用途，訓練與裝備就不可能完全到位。多年來的壞習慣，幾乎每一位離開國防部的退役將領，都會坦白地提醒決定國防政策的政務、文職官員們，每一年來看漢光的美軍觀察團所給國防部的檢討報告，也都點出這個現象。但是到現在，仍未有真正的改變，不知道還要浪費多少時間、資源、甚至生命，政府才願意面對這個問題。政府應該確保每一位軍人的辛苦與犧牲，都建立在有用、有意義的任務上，點出「沒有正當的國防任務，就沒有合理的訓練與裝備」。