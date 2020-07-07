陸戰隊覆艇水深1.5公尺？海軍改口：海域水深不只1.5公尺

國軍漢光36號演習13日登場，海軍3日實施聯興操演時，海軍陸戰隊99旅步二營小艇翻覆，14名陸戰99旅隊員落海，造成2人不幸罹難、1人仍傷重昏迷。海軍昨日舉行記者會，陸戰隊副指揮官表示突擊艇翻覆處水深150公分（1.5公尺），今日海軍改口表示，水深處依據潮汐不同，水深處不只150公分。

海軍昨（6）日召開記者會表示，本次翻艇意外地點，距岸邊160公尺，水深為150公分，但由於官兵身穿救生衣，加上海浪等因素，導致在海上無法站立。國防部今日例行記者會上，記者詢問突擊艇翻覆處水深否為1.5公尺？陸戰隊副指揮官馬群超表示，所謂的1.5公尺是最低低潮線，整個海域受到高低潮差、湧浪形成，整個海域水深是超過1.5公尺。

馬群超表示，周艇翻覆時有拍攝到畫面，已交由檢方調查，根據畫面顯示，事發當時並無突擊艇相撞的情況，不過小艇並無描跡圖。CRRC突擊艇耐波性為4級，突擊艇遭到後方湧浪推擠，從右後方掀起翻覆，救生衣與防護裝備發生當時都正常作動。

媒體質疑問何突擊艇翻覆後，花了20分鐘才搜救到失蹤陸戰隊員？馬群超表示，翻覆之後每個落水成員以自救，以保存自己生命為主，在救其他同袍，由於受到湧浪與海流影響將他們帶領的動作難以判讀，後續檢方會詢問所有成員來還原現場。

國防部發言人史順文表示，這都是單位初步行政調查，細節部分有待檢調單位來釐清。

▲陸戰隊指揮部副指揮官馬群超少將。（圖／記者呂炯昌攝.2020.07.07）

媒體詢問突擊艇第6艇事發當時翻覆的情況？