補選國家隊？國民黨：行政院變陳其邁的競選總部

▲國民黨7日指控行政院變成陳其邁競選總部。( 圖 / 國民黨提供 )

行政院有沒有輔選行政院前副院長陳其邁過頭？國民黨文傳會主委王育敏7日譴責蔡政府行政不中立，行政院已經變成陳其邁的競選總部，出現「補選國家隊」現象。王育敏指出，7月5日一天之中，先是行政院長蘇貞昌公開批評國民黨高雄市長候選人李眉蓁，中午則是行政院副院長沈榮津和國發會主委龔明鑫公然與陳其邁開直播、談政見，晚上再由防疫指揮官陳時中接力發言力挺陳其邁，「一整套行政官員的助選行程，令人質疑『補選國家隊』再現，行政院形同陳其邁的競選總部」。王育敏表示，民進黨經過打韓、罷韓等連串操作，對於「國家隊」的運用愈發肆無忌憚，應有的行政中立早被拋在腦後。單是7月5日一天，就有多起內閣成員失當言行。先是蘇貞昌上午在公務行程中，配合陳其邁的選戰步調，於受訪時公開批評李眉蓁，儼然是陳其邁的競選總部主委。王育敏指出，到了中午，陳其邁邀請接他職務的副閣揆沈榮津和國發會主委龔明鑫開直播談政見，公然把行政中立踩在腳下。國民黨質疑，閣員專程南下為特定候選人政策背書，經費來源為何？是屬於公關公司的直播案？或動用的是行政院政策宣導的預算？如果屬於後者，就是濫用公帑為特定候選人助選，行政院必須清楚交代。王育敏說，7月5日晚間，防疫指揮官陳時中也放下防疫工作，到高雄市醫師公會會員大會與陳其邁同台，還吹捧陳其邁「是真正的指揮官」，並表示「如果沒有陳其邁，他再有三頭六臂，也沒辦法防疫成功」，這種發言讓人雞皮疙瘩掉滿地，也折損了陳時中自己的公信力。王育敏表示，眾多行政官員的失格演出，難道陳其邁的競選總部就是行政院？日後高雄市長補選，還有任何公平性可言？國民黨提出最強烈的抗議，呼籲高雄市民唾棄濫用行政資源的民進黨候選人，以守護台灣民主。