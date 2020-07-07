吳怡農砲漢光「作秀」 　國防部：不實言論傷害勤訓官兵

國軍漢光演習因CRRC突擊艇在海上翻覆，釀成陸戰隊員兩死一重傷的悲劇。陸軍特戰對出身的民進黨「新境界文教基金會」智庫副執行長吳怡農在臉書發文批評軍隊的訓練長期以來大多是為了「表演需求」，而漢光演習正是每年「最大場的表演」，只要畫面好看就算是達成任務，但卻因此讓國軍陷入無為的風險。

國防部官員表示，對部分不實評論傷害所有官兵平日勤訓精練的努力、成果，國防部要表達嚴正立場。

國防部今（7）日上午舉行記者會，媒體詢問吳怡農質疑台灣採守勢作戰，為何還需要登陸演練？海軍參謀長敖以智答覆表示，我海軍陸戰隊特性與任務不同，尊重吳怡農見解，雖然我國本身是防衛作戰，有很多外離島，外離島遭受威脅時，陸戰隊就須因應敵情進行規復、應援與增援作戰；而在本島防衛作戰方面，若陸上交通設施遭到破壞，陸戰隊就必須實施跨區增援，包括空中、海上，陸戰隊的特性、執行訓練等。他強調，「兩棲戰力不能廢，國軍也必須持續進行這項訓練。」或許每個人的見解不一樣。國防部作計室聯合作戰處長林文皇表示，國軍各項演訓包含漢光演習，都是依照敵情威脅做縝密評估，按作戰計畫，秉持仗在哪裡打、部隊就在哪裡訓指導，達到仿真實戰、以趨近實戰場景為目標。但受限訓練場地不足，部分操演會採取局部縮小距離、想定與誘導方式演練，驗證國軍整體防衛戰力。林文皇表示，每一年漢光演習都是最大規模的三軍聯合作戰演訓任務，也驗證國軍整體作戰計畫、強化部隊戰力。對於相關人士在臉書發表不實評論，將傷害所有官兵平日勤訓精練的努力、成果，國防部表達嚴正立場，相信國軍將持續秉持保國衛民職責，戮力執行各項戰備演訓任務，確保國家安全與福祉。媒體詢問會要求吳怡農道歉嗎？國防部發言人史順文緩頰表示，這是他有些誤解的地方，特地在此澄清。